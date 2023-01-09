智慧手機普及化，不少國高中生也是人手一機，一名爸爸上網透露，兒子近日抱怨用iPhone11看影片會卡，要求他兌現承諾要換iPhone14，但爸爸認為新機價格太高，卻遭到兒子不滿回嗆，讓他很無奈，網友看完父子對話後也爆氣，只怪爸爸過於寵溺兒子自作自受。

一名爸爸網友在Dcard發文表示，就讀國二的兒子用iPhone11三年了，日前告知他看YouTube會卡，連開遊戲都要等10分鐘，詢問可不可換成iPhone14，不過新iPhone超過預算，當爸爸的不太懂手機，想先拿去維修但遭兒子拒絕，

爸爸也分享對話截圖，勸說兒子說先不要換手機，兒子卻回「3小你自己答應我的欸」，也表明iPhone14太貴，可以換二手機或是1萬5以下的，爸爸無奈感嘆「其實我真的也不太想給他換，因為真的太貴，可是他執意要換，我也拿他沒輒」。

貼文一出讓網友炸鍋，「光是那個3小我就會拒絕他了…有夠沒禮貌」、「他跟你說3小你忍得住？」、「雖然國中生本來就很屁，但有求於人還這個口氣真的欠揍」、「你兒子一定只想換手機，虛榮心吧」、「就是虛榮心想換14而已，我XR用4年了，完全不會卡」、「剛剛問我大二的兒子，他說看YT會卡也許有可能，但玩遊戲要開10分鐘根本胡扯」。

不少人也指責爸爸毫無威嚴，「現在小孩這樣對父親說話算是正常的嗎？」、「我覺得這個爸爸跟小孩講話看起來也有點卑微」、「笑死，你不會養兒子就不要養」、「如果你真的有答應小孩要幫他換手機，那確實是該兌現承諾，但如果有難處，我認為要跟他說你的難處在哪」。

還有網友提醒手機變慢的原因，「會卡有一個可能的原因是儲存空間快滿了，清一下就順了」、「電池換原廠的也會順很多」、「你幫他恢復原廠，一定再戰五年」。