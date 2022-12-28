許修睿帶領「達摩慈善功德會」成員，到新竹縣後山偏遠地區教養院和國小，發送民生物資。（竹蓮寺提供／陳育賢新竹傳真）

許修睿（中）帶領「達摩慈善功德會」成員，到新竹縣後山偏遠地區教養院和國小，發送民生物資。（竹蓮寺提供／陳育賢新竹傳真）

許修睿帶領「達摩慈善功德會」成員，到新竹縣後山偏遠地區教養院和國小，發送民生物資。（竹蓮寺提供／陳育賢新竹傳真）

因競選連任新竹市議長而接連被綠營點名的許修睿，此屆仍以高票連任，成功為藍營守住竹市議長寶座，其處理議會相關事宜後，28日在2022年尾聲，立即帶領「達摩慈善功德會」成員，直奔低溫籠罩的新竹縣後山偏遠地區教養院和國小，發送民生物資。

許修睿表示，對最近遭到綠營及親綠媒體點名是黑道，之所以不想解釋，是知道這些都是政治話語，他強調自己不曾被管訓，清者自清，「懷璧其罪」只因為自己是國民黨籍的新竹市議長，希望社會上能少些口水，多些愛心，與其開記者會解釋，不如到後山捐贈物資送愛心，也更能感受後山新鮮的空氣。

身兼新竹市百年古剎竹蓮寺主委的議長許修睿，20多年來到後山送物資從不曾間斷，每年都會撥空2次，親自帶著達摩慈善功德會成員，到新竹縣後山的教養院和國小捐贈民生物資，即使工作再忙也都會親自上山。許修睿說，每年把信眾的奉獻換做物資送到後山偏遠部落的小學和教養院，真的很充實。

過去在921大地震時，許修睿也親自帶隊，在第一時間與民間好友的吉普車隊，將民生必需品送到災區。

竹蓮寺指出，許修睿20多年來秉持佛菩薩救助眾生慈悲為懷的精神，長期對貧寒個人、團體及山區偏遠學校予以精神慰問及物資協助，更希望這樣的善行能影響社會上所有有能力的企業與個人，一起來關心偏遠弱勢的朋友。