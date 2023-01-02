盼讓獨老過好年！台中市警察局烏日分局龍東派出所日前攜手救國團及中龍鋼鐵公司等單位針對孤苦無依的獨居老人、行動不便或家境貧困等弱勢族群進行關懷訪視，並發放應急物資，不僅助長者溫暖度過寒冬，也讓長輩頻頻表示「足感心」。

龍東派出所員警林鈺壹利用勤區查察時段深入轄區探訪，發現轄內有弱勢民眾亟待社會伸出援手，日前偕同救國團及中龍鋼鐵公司以實際行動表達對弱勢族群的關懷，本次關懷對象共有21名獨居老人。期盼在年關將屆時，共同傳遞愛心，希望讓這些弱勢家庭在寒冬感受到社會溫暖，不再感到邊緣。

烏日警分局表示，近日因東北季風增強影響，日夜溫差大，須注意低溫對健康造成的危害，尤其是心血管疾病及年長者，但獨居長輩年邁，且無親友同住照料，加強關懷刻不容緩；本分局將持續落實轄區訪查，主動發掘需要幫助民眾，協助轉介相關單位，把社會愛心傳播到需要幫助的角落。

烏日警分局分局長吳銘淵也說，希望透過這樣的善行義舉，喚起更多慈善團體及善心人士共同響應，達到拋磚引玉的效益。另也呼籲民眾，發揮鄰里守望相助的精神，發現弱勢族群，可主動聯繫員警或通知區公所，以利政府及民間的資源能夠盡早介入提供協助。