和平警3所長結合熱心企業家關懷弱勢，讓獨居長者及弱勢家庭感受社會溫馨與人間溫暖。(警方提供)

台中市和平警分局和平派出所長蔣吉翔、天輪派出所長許鍾煌及谷關派出所長林冠廷，8日上午攜手台中市溫泉觀光協會何續華理事長、立穎景觀有限公司負責人尤糲穎小姐及南勢里劉里長、天輪里劉里長、博愛里范里長等人，在谷關地區的溫泉飯店舉辦「寒冬送暖」關懷活動，一起發送民生物資，奉獻愛心、傳遞溫暖，讓獨居長者及弱勢家庭感受社會溫馨與人間溫暖。

和平警分局與熱心企業家及鄰、里長攜手關懷弱勢、發送物資，由尤糲穎小姐出資準備民生物資(電鍋、棉被及日常用品等)共60份，其中發送南勢里25份、天輪里10份、博愛里25份，讓受贈者感到無比溫馨，及對慈善企業家的感恩之心。

和平警分局強調，員警平時即透過家戶訪查發掘需要幫助的居民，主動與慈善團體聯繫，募集物資送往弱勢家庭傳遞愛心，並指導、協助向有關單位申請補助，除維護治、交安，也積極幫助弱勢，充分展現警察鐵漢柔情的一面。