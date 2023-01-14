頭份市公所14日舉辦寒冬送暖給弱勢家庭，縣長夫人陳美琦到場致意。（謝明俊攝）

頭份市公所14日舉辦寒冬送暖給弱勢家庭，市公所圖書館並贈送二手書。（謝明俊攝）

頭份市公所14日舉辦寒冬送暖給弱勢家庭，千餘戶弱勢家庭受惠。（謝明俊攝）

頭份市公所14日舉辦寒冬送暖給弱勢家庭，新雅獅子會共襄盛舉。（謝明俊攝）

頭份市公所14日舉辦寒冬送暖給弱勢家庭，現場並請來書法名家揮毫送春聯給弱勢。（謝明俊攝）

年關將近，頭份市公所為關懷市內弱勢及中低收入家庭，特別發動善心企業團體等共同募集物資、愛心禮金等，發送給1，333戶弱勢家庭，頭份市長羅雪珠更捐出個人選票所得補助金85萬餘元共襄盛舉，14日上午，發放作業在市公所藝術館舉行，新科縣長夫人陳美琦及縣議會副議長張淑芬都到場致意，讓弱勢民眾感受社會溫暖。

頭份市公所每年的歲末都會籌募民生物資等，發送給市內中低收入戶、邊緣戶等弱勢家庭，14日在頭份市公所藝廊舉辦發送，市公所並邀請頭份市衛生所、澹寧書法學會、新雅獅子會及水流東修緣宮等單位共同做愛心，提供公衛服務、迎春揮毫、血糖測量、發放熱食、贈送二手書及就業宣導等多樣活動，讓弱勢家庭在寒冬中感受到社會的溫暖，歡喜迎接新年。

14的寒冬送暖活動，頭份市長羅雪珠與新科縣長夫人陳美琦、副議長張淑芬、市代會主席温宜靜及市民代表、里長等到場頒發感謝狀，感謝各界善心捐款。羅雪珠去年連任市長成功後，將自己選票補助金85萬餘元全數捐出，援助弱勢。羅雪珠表示，這些選票都是來自鄉親的支持，因此，把補助款回歸鄉親，是理所當然的事情，非常樂意與鄉親一起做福德。也感謝太陽宮管委會、慶騰精密科技公司、派德工程公司、禾煒建設、永貞宮、文春投資、恆誼化工、大自然綠化公司、張榮清、蘇盛泉、綠川工程顧問、宏佾重機械、長鈺模具、華成鋼模及其他公司行號與各界善心人士的捐款，化為嚴冬中的暖陽，溫暖寒士們的心房。

羅雪珠表示，公所每年春節前夕都辦理寒冬送暖活動，讓弱勢民眾有個溫暖佳節，本次寒冬送暖發放愛心禮金及生活用品予市內中、低收入戶、獨居老人、特殊境遇家庭及兒少生活扶助，計1333戶受惠。