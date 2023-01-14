農曆春節將至，由熱心企業、地方善心人士等提供相關物資，桃園市楊梅警分局結合社會局及地方里長，將物資送到弱勢家庭手中，期盼有更多人能感受社會溫暖，一起過好年。

楊梅警分局新屋分駐所由所長黃愷琮、副所長蔡坤德邀集石磊里長鍾桂梅、新屋警友站長姜信任、義勇警察幹部李元林及石磊里守望相助隊幹部、隊員等一行人，至轄內低收入、清寒家庭，捐贈白米、麵條、罐頭、沙拉油等民生物資，並發放春節紅包。

桃園楊梅警方結合地方力量，過年前發送愛心物資關懷弱勢。（警方提供／呂筱蟬桃園傳真）

永安派出所長連英傑會同新屋區公所社會課、黃福禮里長、郭先彰里長及轄內熱心之永豐餘公司為援助轄內弱勢家庭渡過年前難關，贈予日常物資解燃眉之急，讓民眾於寒冷冬天感受到滿滿溫暖。

另上湖派出所也由所長陳赯麒及三湖三元宮共同募集物資，一同到啟智技藝訓練中心及轄內弱勢家庭發放。

楊梅警分局表示，警方結合地方企業及善心人士打造社區警政，除寒冬送暖傳送溫情外，更以「治交平穩、交通順暢、民眾安心」，為農曆年節期間之三大工作主軸，持續致力打造平安喜樂的氛圍，讓民眾安心好過新年。