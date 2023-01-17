去年底九合一選舉過後，接連發生當選鄉長與里長不就職情形，導致相關選區該選完就面臨補選問題，浪費公帑。立法院法制局建議，為遏阻此種行為，應修訂公職人員選舉罷免法，選舉保證金不予發還，也不發給該當選人競選費用補貼。

法制局表示，當選人獲得選民付託脫穎而出，當選後卻不願就職，不僅對民主選舉崇高價值有失尊重，所遺缺額尚須辦理補選，衍生選票印製及選務人力成本，浪費國家資源。

法制局指出，九合一選舉後，有鄉長當選人當選後即於臉書聲明不就職，就職日當天亦未出席宣誓就職典禮，發生無人交接特殊現象；有里長當選人因於公立醫院任職無法兼職，基於生涯考量決定不就職，向區公所提出「不就職聲明書」。

依據地方制度法規定，縣市長、鄉、鎮、市長與村、里長「辭職、去職、死亡者」，由上級機關派員代理，並於「辭職、去職或死亡」發生日起3個月內完成補選。

法制局表示，現行規定列舉「辭職、去職或死亡」3情形，但對當選人就職日前就聲明不就職情形並未規範，導致「既未就職，何來職務可辭？」情形，連帶自何時開始派員代理與辦理補選起算日也有認定問題，建議修法改為「出缺」。

此外，宣誓條例規定，鄉、鎮、市長為應依條例宣誓之公職人員，應於就職時宣誓，或另定日期宣誓，否則視同未就職。法制局說，依程序，鄉公所必須再次通知該聲明不就職的鄉長當選人宣誓就職，如其仍未依規定宣誓，才能視同缺額。

而村、里長則因無須辦理宣誓，當選人法定之日(上屆任期屆滿之日)視同就職，法制局認為，如村、里長未於當日就職，直接自該事實發生之日起3個月內完成補選。