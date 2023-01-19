科博館《科畫博物》特展19日登場，展現博物學古典圖繪、館藏標本及「科學繪圖」。（陳淑芬攝）

科博館《科畫博物》特展19日登場，展現博物學古典圖繪、館藏標本及「科學繪圖」。（科博館提供／陳淑芬台中傳真）

科博館《科畫博物》特展19日登場，主視覺透過層疊交錯的觀景窗，成為吸睛打卡熱點。（陳淑芬攝）

新台幣紙鈔1000元、500元印製的帝雉、梅花鹿，都是生活中常見的「科學繪圖」。科博館《科畫博物》特展19日登場，展現博物學古典圖繪及館藏標本及「科學繪圖」。館長焦傳金表示，「科學繪圖」是科學與藝術交會的美好結合，即便目前攝影發達，仍具無可取代的地位，現場設置「透視繪圖」繪畫教室，邀請觀眾動手畫。

《科畫博物》特展今天開幕，邀請科博館生物學組無脊椎學博士李坤瑄、駐館10年以上的繪圖師彭瑄玉，示範科學繪圖的草圖繪製，彭在現場繪製「沙蛸」；李則解說繪製的生態重點和技巧，該展將展至今年12月3日。

焦傳金表示，即便現今攝影發達，尤其手機更隨時能捕捉生物的動人身影，但科學繪圖可突顯生物重點特徵，研究上仍有無可取代的地位。

策展人、科博館生物學組副研究員黃俊霖博士說，科學繪圖早期創作是以木塊雕刻製版、印刷，特展取「刻」畫與「科」畫諧音，代表繪圖製版與科學內容的雙重意涵，科學家發現新物種、建立模式標本時，有如幫新生兒報戶口，透過「科學繪圖」可精準記錄生物構造與特徵等，發表在學術期刊，有助於日後鑑別、對照物種。

特展規劃「科畫歷史」、「理科畫風」、「透視繪圖」、「演示之窗」、「自然美記」5大單元，特展主視覺透過層疊交錯的觀景窗，表達「科學繪圖」多重視角意涵，成為吸睛打卡熱點。

其中，「理科畫風」展區以「科學繪圖」搭配對應蒐藏標本，展現科博館開館以來超過150萬件典藏標本，包括動物骨骼與毛皮、昆蟲針插、植物臘葉、化石、考古文物等；現場並打造「透視繪圖」繪畫教室，觀眾可現場動手畫，了解科學繪圖在光影、比例的技巧手法，參與觀察標本及繪圖過程。