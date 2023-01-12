第41屆行政院文化獎得主李敏勇長期以筆墨記錄台灣歷史，更寫下了台灣民主化的歷程，此次李敏勇的「死滅與再生：李敏勇詩帖特展」移師高雄，李敏勇也將逾50幅的創作展出在高雄市立博物館，於12日在高雄市長陳其邁與副市長史哲的陪同下舉行開幕式。

李敏勇為高雄旗山人，在雄中就讀時，看見磚壁上的彈孔痕跡，讓他開啟了二二八事件之路，李敏勇以創作詩、文學來關懷社會的脈動，同時也記錄下台灣的民主歷程。

此次展覽分為4大展區，為「鎮魂之歌」、「戒嚴風景」、「願景追尋」、及「島嶼奏鳴曲」，除了以詩帖墨寶為主軸外，也以圖像輔助，讓觀眾更加融入此展覽背後的意象概念。

陳其邁表示，李敏勇為他雄中的大學長，李敏勇不只記錄了民主及開放，也追求自由民主的過程，李敏勇熱愛台灣的土地，因此他的詩集、散文，以及各項的作品都對台灣的歷史和民主過程紀錄相當有價值。

李敏勇表示，這次的展覽來到高雄，高雄是他文學生涯的發源地，而死滅與再生也是源自各方的歷史記憶，既然死滅的歷史體驗就是再生的福祉，這個展覽能夠說是台灣靈魂的重新追尋，只有重新回到文化原點，才能夠重新追尋與展現社會的新願景。