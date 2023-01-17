據美國之音報導，世界衛生組織（WHO）當地時間16日表示，它建議中國監測源自新冠疫情的超額死亡，以更全面地瞭解中國新冠病例激增帶來的影響。

大陸國務院聯防聯控機制上周六（14日）召開新聞發佈會，大陸國家衛健委醫政司司長焦雅輝表示，自2022年12月8日至2023年1月12日，全大陸醫療機構累計發生在院新冠病毒感染相關死亡病例5萬9938例。該數字比其在面臨國際批評之前報告的新冠死亡數字大幅增加。

「世衛組織建議監測超額死亡，這使我們能夠更全面地瞭解COVID-19產生的影響，」當被問及中國的疫情時，世衛組織在一份聲明中對路透說，「在衛生系統受重負情況下的病例激增時期，這一點尤其重要。」

世衛組織補充說，在世衛組織總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）周末與中國國家衛生與健康委員會主任馬曉偉通話後，目前尚未與中國官員舉行下一次會議的固定時間，但世衛組織將繼續與中國合作，提供建議和支持。

在批評北京沒有坦率地說明疫情規模之後，世衛組織14日表示，中國當局已向其提供了有關醫院死亡病例和門診護理的信息，以便更好地瞭解情況。

報導稱，位於美國首都華盛頓的喬治城大學法學院的教授勞倫斯·戈斯汀（Lawrence Gostin）一直密切關注世衛組織的情況。戈斯汀表示，中國之所以決定披露更多數據，「這是因為受到世衛組織的催促」。

戈斯汀表示，「獲得更準確的死亡人數固然令人覺得有所改進，但更重要的是獲得在中國流行的病毒的完整基因序列數據（GSD），這才是真正全球關注的問題」。