大陸國務院新聞辦今天（17日）上午舉行2022年國民經濟運行情況新聞發佈會，有媒體詢問2022年12月死亡人口情況，對此大陸國家統計局局長康義表示，暫時還沒有相關數據。

中國大陸自去年12月7日疫情管制鬆綁後，疫情海嘯席捲各地，導致大量老人和身患基礎疾病者死亡，醫院太平間和殯儀館存放大量遺體，多地火葬場24小時連續火化也來不及處理持續送來的遺體，甚至出現黃牛牟利，只要喪家多付錢，就可以插隊提前火化。

康義表示，中國人口每十年做一次普查，最新的是2020年的全國人口普查，普查到每一個人。10年期間採用抽樣調查的方法，再加定向追蹤取得一些參數來推算全年的總人口、出生人口和死亡人口。

康義表示，在非普查年份，人口抽樣調查的時點是每年11月1日0點，所以暫時還沒有2022年12月死亡人口的數據。

不過，官員的說法，大陸網友可不買帳，紛紛在新聞下方留言「戶籍管理制度那麼嚴格，死亡都得開證明，消除戶籍，怎麼不知道死亡人數？」「和抽樣有什麼關係？現在戶政資訊都聯網了，直接上網彙整資料，查查開出多少份死亡證明，不就知道了？」。