義大利籍男子與台籍女子爭取8歲女兒監護權官司，台北地方法院去年底裁定，生父寒假期間可帶女兒到義大利共同生活10天，21日大年初一原訂女兒須到義大利，生母除了提抗告外，也聲請停止執行，最高法院裁定在生母提的抗告案確定前，應停止執行，也就是大年初一女童不須到義大利。

義男與台女2014年未婚生女，後來感情生變引爆跨海爭女多起官司，其中，一件親權訴訟中，北院二審合議庭3名法官為確保兒童的權利，在生父母沒有聲請的情況下，依職權主動裁定暫時處分。

合議庭詢問女童意見後，去年11月30日裁定在社工協助，讓生父與女童從明年1月起每周 1次視訊會面；女童可利用寒暑假時入境義國與其父及親屬在義國共 同生活各10日、30日，並回復其對義國身分權利。

不過，生母對此裁定提抗告，同時向最高法院聲請暫時處分，最高法院審理後，認為因裁准女童到義大利的處分仍未確定，為免生母受有無法回復的重大損害，在裁定尚未確定前，停止執行，21日女童免執行到義大利的處分。