北高雄一所科技大學去年5月發生林姓男學生因為求愛不成被拒，憤而持刀揮舞，割傷學姊的頸部。橋頭地院經過羈押林男半年多之後，林男繳交7萬元新台幣保證金，法院准予停止羈押，但要求林男在羈押期間內不得危害與恐嚇學姊，並限制住居。

岡山警方當時受理後，將林男移送橋頭地檢署，學姊送醫，無大礙。檢方訊後依殺人未遂起訴。法官審理後認為，林男雖然否認殺人未遂的犯行，但由於他與學姊就讀同一所大學，考慮他求愛被拒和與家庭羈絆薄弱等因素，認為林男有可能反覆實行同一犯罪之虞，有羈押的必要。

因此，法官於去年7月1日裁定羈押3月，並自同年10月1日、同年12月1日先後裁定延長羈押2月在案。

裁定書指出，林男已經於今年月中繳交7萬元保證金，因此准予停止羈押，並限制住居，要求林男在停止羈押期間內不得對被害人的身體實施危害、恐嚇、騷擾、接觸、跟蹤等行為。