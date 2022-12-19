宜蘭縣1名林姓男子2020年7月間拒絕酒測又無照駕駛遭罰18萬元，挨罰不到1個月，再度遭罰36萬元，加上林男滯納多筆健保費及交通罰單，皆未依限繳納，經移送法務部行政執行署宜蘭分署執行，但林神隱搞失蹤！宜蘭分署不排除向法院聲請拘提林男，並至分署報告財產狀況及清償計畫。
家住員山鄉的林男在2020年7月16日因拒絕酒測且無照駕駛，遭宜蘭監理站依道路交通管理處罰條例罰18萬元罰鍰，沒想到挨罰不到1個月，30日再度在宜蘭市因同樣事由被舉發，林多次違反該規定，遂罰36萬元高額罰鍰；除此2張罰單外，另滯納多筆健保費及交通罰單，皆未依限繳納。
經移送宜蘭分署執行，金額高達57萬8988元，分署已多次執行其存款及保險均無所獲，且多次通知林男至分署報告財產狀況及清償計畫，林卻持續神隱搞失蹤！因林多次經合法通知而無正當理由不到場、也不報告財產狀況，分署遂依行政執行法第17條第1項第5、6款，對林男祭出「限制出境」強制處分手段。
近期經林男投保的保險公司回報，林的保險契約有2萬元可供執行，林如仍拒絕出面處理欠款問題，恐將暫時無法出境、無法請領該筆保險給付，分署將持續以各種方式聯繫他，不排除向法院聲請裁定拘提林男，至分署報告財產狀況及清償計畫。
宜蘭分署表示，酒後駕車除嚴重危害交通公共安全，更對他人生命、身體造成重大威脅，政府已屢次宣導切勿酒駕，但酒駕肇事致人死傷案件仍層出不窮，呼籲民眾不要挑戰政府防制酒駕的決心。而因酒駕遭裁處的罰鍰，如不繳納，案件將移送法務部行政執行署各執行分署強制執行。
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