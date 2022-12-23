澎湃新聞報導，大陸國家醫保局23日印發《關於全面排查並取消醫保不合理限制的通知》（《通知》），針對部分地區醫療機構推諉拒收參保患者、強制患者中途出院、拒絕為符合條件的慢病患者開「長期處方」等不合理問題，醫保部門將開展一次集中排查清理活動。

大陸醫保局表示，近年來，大力推進制度、機制和管理服務方式改革，推出一系列便民、利民政策措施，參保群眾獲得感不斷增強。然而，仍有部分地區醫療機構推諉拒收參保患者、強制患者中途出院、拒絕為符合條件的慢病患者開「長期處方」等，理由是醫保總額不足、醫保規定住院天數上限、開藥天數上限等。這些問題，直接影響參保群眾的獲得感。

「但從我們核查情況看，絕大多數情況下當地醫保部門要麼並無此類規定，要嘛僅僅是照搬了其他相關部門的有關規定。針對這些群眾急難愁盼問題，醫保部門有必要立足自身職能職責，開展一次集中排查清理活動，緩解直至解決此類問題。」醫保局醫藥服務管理司相關負責人表示。

大陸醫保局醫藥服務管理司相關負責人指出，根據群眾反映以及前期調研情況，本次排查重點聚焦群眾最為關心的五個問題。

五個問題可以分為三類：

一、住院醫療服務方面：是否存在醫保對定點醫療機構年度總額預算／總額控制不科學不規範且缺乏合理調整機制，以及是否存在對患者住院天數作出具體限制，導致推諉病人、分解住院等情況。

二、門診醫療服務方面：是否存在醫保對參保患者用藥規定具體天數或金額上限，導致醫療機構不能或不便於開具長期處方。

三、醫保考核管理精細化方面：是否存在醫保直接搬用有關部門管理指標作為醫保部門管理指標，如住院、門診次均費用、藥占比等，導致醫療機構及參保人員誤認為是醫保部門的管理規定。

同時，《通知》要求一是找出找準問題。要求自下而上，深入群眾，採取座談走訪、信訪管道、輿情監測以及監測監管等多種管道發現問題，形成問題清單。

二、精準分析問題，明確問題原因，做到三個明確：明確問題的性質，釐清是制度層面的問題，如制度上存在不合理限制，相關制度政策不配套不協調等；還是工作層面的問題，如政策不落實、政策執行變樣等；或是醫療機構或其工作人員的違法違規、欺詐騙保問題。明確問題的層級，釐清是國家或省級還是統籌地區的問題。明確問題的主體，厘清是醫保部門的問題，還是其他部門的問題，或是醫療機構執行中的問題。

三、有針對性逐一限時解決問題：對於醫保部門的問題，屬於制度政策的，要立即著手制度政策改革完善；屬於工作不落實或執行走樣的，要立即整改落實糾偏。屬於省級醫保部門責任的，省級醫保部門要抓緊研究，限時完善政策措施；屬於國家醫保局責任的，要形成書面意見上報；屬於其他部門或醫療機構的問題，要向社會作好解釋，並立即準確向相關部門反映，提出意見建議。屬於違法違規甚至欺詐騙保的，要加強基金監管，加大查處曝光力度。

按照《通知》部署，排查工作將分三個階段進行。一是2022年12月底前，統籌地區醫保部門開展自查自糾，形成問題清單，根據具體情況逐一落實整改措施。二是2023年1月31日前，省級醫保部門匯總全省情況，形成全省排查和取消醫保不合理限制的整改情況報告。三是2023年2月底前，大陸國家醫保局開展工作督導和調度，通過多種管道瞭解各地排查及整改實際情況，進行工作總結。對有突出成效的地區予以表揚和肯定，對未解決實際問題、走過場的地區通報批評。