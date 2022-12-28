台東縣林姓警員因愛慕大武分局女警，不但多次跟騷，還誇張在派出所及警車內對女警做出戳臀等不雅動作，林男因此遭調職後卻行徑愈來愈離譜，還前往大武警分局大鬧，並意圖搶奪台坂派出所所長警槍，當場遭制伏逮捕。台東地院審理，依搶奪未遂判林男有期徒刑5個月、緩刑2年，性騷及跟騷部分，因女警和解撤告，公訴不受理。

台東驚傳男警對女警求愛不成，今年9月16日，林男大鬧台東縣警局大武分局一度想搶所長配槍，其他員警見狀立刻制服上銬，並將林男涉案男警移送法辦。

根據調查，林男原本任職於大武警分局大武派出所，對同所女警示愛展追求，女警已告知兩人不適合，男警卻持續騷擾女警，讓女警感到不舒服，憤而告知上級。

不料，男警被調往美和派出所後，行徑反而愈來愈誇張，經常夜晚不睡覺，跑到大武派出所想找女警，甚至昨晚情緒失控想搶奪所長配槍，所幸沒有成功反被制伏。

林男事後遭記兩大過免職，且因有反覆實施之虞，遭法院羈押了2個多月，今年11月17日與女警和解後，女警撤告才獲撤銷羈押。

法官審酌，林男身為大武分局之員警，更應知悉槍械乃極具殺傷力之物，員警於執勤時，應確實保管槍枝，竟對執行職務之警察施以暴行，甚或搶奪警槍，顯然公然挑戰警察之執法公權力，考量被告犯後始終坦承犯行，犯後態度良好，判林男有期徒刑5個月、緩刑2年。