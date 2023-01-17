陳男頻頻感謝警方與行員熱心協助。(翻攝照片／林郁平台北傳真）

北市警內湖分局西湖派出所警員鄧在軒、郭守宏，日前接獲台新銀行內湖分行通報，指有民眾疑似遭到詐騙欲匯款，請警方到場協助。員警到場了解，一名6旬陳姓男子表示，自己在網路上認識一名自稱在義大利海軍部隊並派駐海外服役的女兵，因向他哭訴缺少返家旅費，希望他能匯款1300元美金，幫她完成返家探親的心願。

陳男信以為真，無奈本身經濟狀況不佳，他只好打工存錢，待好不容易存到4萬多元，他便興沖沖前往銀行準備匯款，但行員察覺有異，立即通知警方到場協助處理。

員警確認陳男與該名義大利女兵的網路對話後，耐心向陳男解釋這是典型的假交友詐騙手法，並提供大量相關案例，陳男始驚覺險遭詐騙，頻頻感謝警方與行員的熱心幫忙，才能在過年前保住積蓄。

內湖分局表示，重要節日安全維護工作期間將持續強力打擊詐欺，透過各種管道向民眾宣導防詐騙三要訣：「冷靜」、「查證」、「報警」，民眾應注意錢財不外流，亦不要聽信從未謀面的網友遊說商借金錢，若遇前述疑似詐騙情事，可撥打165反詐騙諮詢專線電話求證。