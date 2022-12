橘子(6180)集團與台北流行音樂中心合作,結合音樂與數位技術,共同為「想你到月球FLY ME TO THE MOON & BACK」特展發行「張雨生特展數位收藏品」,設計1款專屬版與5款限量版「展場限定數位收藏品」。此外,橘子集團泛娛樂入口平台beanfun!內的fun市集更獨家推出「典藏版數位收藏品」,透過不同配件、動作與背景組合,讓粉絲以不同方式感受張雨生的魅力。

橘子集團促進台灣泛娛樂產業與原創內容的多元發展,近年更開始提供合作方在技術、發行、宣傳、經營等的專業能力,並串聯旗下遊戲、支付、電商、平台服務,協助合作方放大IP效益,也進一步擴大集團影響力。

橘子藉由此次與北流的合作,為集團的泛娛樂版圖引進音樂新元素,更期盼以嶄新載體「數位收藏品」提供粉絲不同的收藏形式;粉絲們除了能透過沉浸式展覽走入張雨生的音樂宇宙,觀展後則可以「數位收藏品」延續感動。

進入《張雨生特展》前,粉絲能體驗beanfun!打造的《月球尋寶任務》互動遊戲,使用App於北流館內搜尋「想、你、到、月、球」共5枚QR Code指示板,就能隨身珍藏融合太空人、月球、聲波、北流特色建築等元素的5款限量版。2023年1月至2月期間,成功領取「展場限定數位收藏品」,將獲得最高百元的零用金回饋,可於全台7-ELEVEN 折抵消費;凡以beanfun!橘子支付不限通路與金額消費就贈「展場限定數位收藏品」。