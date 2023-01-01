花蓮縣吉安鄉公所重現戰後生活的庶民文化，即起至10月在好客藝術村Hakka生活館舉辦「穿梭時空一甲子-常民生活考工記特展」，展出60幾年前的生活工具文物，呈現早期人們的生活樣貌。（吉安鄉公所提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮縣吉安鄉公所重現戰後生活的庶民文化，即起至10月在好客藝術村Hakka生活館舉辦「穿梭時空一甲子-常民生活考工記特展」，展出60幾年前的生活工具文物，呈現早期人們的生活樣貌。（吉安鄉公所提供／羅亦晽花蓮傳真）

近年吹起懷舊復古風潮，花蓮縣吉安鄉好客藝術村Hakka生活館內，擺放著各種60幾年前的生活工具文物，如實呈現出早期人們的生活樣貌。鄉公所表示，為重現戰後生活的庶民文化，特別舉辦「穿梭時空一甲子-常民生活考工記特展」，以現今快凋零消逝的生活工具文物，闡述早期常民在這片土地上胼手胝足開創未來的心路歷程，展期將至10月底。

吉安鄉公所表示，「穿梭時空一甲子-常民生活考工記特展」以安居、樂業、休閒3個面向，展示各種走過一甲子的生活工具文物，呈現時代演進，讓民眾回味庶民生活軌跡。

其中，「安居」主題以生活居家物品為主，如沒有電的熨斗、竹編嬰兒車及開啟人類生活娛樂的出代電視機等，藉此感受5、60年前的家庭生活樣貌；「樂業」主題呈現60年前經濟活動代表性物品，包括人力腳踏車、牛車等交通工具，領略早期民眾努力工作的精神；「休閒」主題展現戰後娛樂生活，如巷口雜貨店、相館裡大的相機、塑膠袋紅茶等，體驗早期人們生活中簡單的快樂。

鄉長游淑貞表示，過去看似簡單的生活用品，其實蘊含當代先人的智慧結晶，且現在幾乎已瀕臨絕跡，甚至有許多懷舊物品是年輕一代的民眾完全沒有見過的！由於鄉公所重視各式文化傳承，希望藉由以文物、照片敘述方式，讓民眾懷念過往歲月的甘苦記憶，使年輕族群更了解老祖宗的生活寶藏及前人的生存智慧，體會早期篳路藍縷開墾拓荒的辛勞，飲水思源珍惜現代生活的便利。

吉安鄉公所表示，「穿梭時空一甲子-常民生活考工記特展」即起在好客藝術村Hakka生活館進行為期10個月展出，歡迎民眾與父母、長輩們一同懷念過往歲月的生活甘苦，讓年輕一代從舊時物品，了解早期人們的生活智慧。