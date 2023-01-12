農曆年節將至，北市南港分局同德派出所會同南港區百福里里長李雯馨及王文佰基金會，攜手合作寒冬送暖、深入社區關懷轄內之弱勢家庭，期盼整合各界力量雪中送炭，援助貧困民眾渡過寒冬。

警方於執行勤區查察勤務時，深入社區走訪大街小巷，積極與里、鄰長及地方熱心人士聯繫，發揮急難救助精神，如發覺中低收入戶、因重大傷病頓失經濟支柱等弱勢家庭或急需關懷之對象，即主動關心並轉介相關局處或民間愛心團體共同關懷，協助民眾渡過難關。

同德派出所與百福里李雯馨里長為援助轄內弱勢家庭渡過年前難關，協力轉介五位民眾予王文佰基金會慰問關懷，贈與日常物資以解燃眉之急，讓民眾於寒冷冬天感受到滿滿溫暖。

南港分局表示警方除結合民力，及時寒冬送暖傳送溫情外，更以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」為農曆年節期間之三大工作主軸，持續致力打造平安喜樂的氛圍，讓民眾安心過好年。