2022年稅收在政府嚴重低估下，超收4500億元。蔡總統指示的「減輕人民負擔、穩定民生物價、調整產業體質、維持經濟動能」四項目標，表面看來似乎都好，但其實相當怪異。因為這些都是政府常態性應有的作為，卻要拿偶發性短期的超徵去彌補，在在顯示政府管理失能與缺乏治理方向。

尤其強化經濟韌性、因應經濟挑戰方面問題更大。行政院將推出1000億元的「加強韌性經濟方案」，所列7項措施，不論租屋房貸補貼、社會住宅興建、危老屋改建獎勵、公共運輸補貼、中低收入戶生活補貼、長照補助、產業貸款利息補貼、傳產中小企業升級、農漁基礎設施強化、農保及職災金額給付、獎勵國際觀光客來台、穩定整體物價等，這幾乎都是政府常態性的業務，也並不是台灣經濟的活水源頭，要救台灣必須靠救活「台灣的韌性」。

台灣是個移民社會，在缺乏原則管制下，發展出全世界少有的韌性彈性。我們的經濟過往不是靠大企業，而是眾多的中小企業，拿著一卡皮箱走遍全世界。我們的製造工業，不是一條龍獨大，而是中下游群聚分工。連我們的商業系統，也是創意多變，甚至地下經濟與攤商活躍。而我們的政治過去雖然獨裁專制，但官說官的，民間在公園榕樹下，下棋泡茶時事品論自有一套邏輯，上下多是相安無事。

以往我們的社會雖有本省外省人，但沒分主流非主流、黨內黨外，因此鄰居互信照顧、互通有無、相信彼此，善良尊重的社會信任感與自信，成就了「台灣最美的風景是人」的美譽。這一切來自台灣的韌性，是台灣真正的本錢。

海德堡德國癌症研究中心博士、《明鏡週刊》專欄作者克莉絲蒂娜‧伯恩特寫了《韌性：挺過挫折壓力，走出低潮逆境的神秘力量》。在德國暢銷20萬冊，強調的就是「韌性鍛鍊學」。

她說，韌性，才是人生最好的武裝。如何在日常生活中鍛鍊自己的韌性？如何透過系統性的強化韌性，讓你「精於生存、克服危機」，產生內在強大的力量？德國人是個堅毅的民族，她的主張格外有說服力。

小至個人、大至國家社會，挑戰都無所不在，疫情的衝擊、美中對抗、全球經濟逆轉、數位科技創新，一波波的變動，地球從來沒有停過。但我們要擔心的不是外在的衝擊，而是我們的內心與社會足不足夠強韌？我們有足夠的信心與團結，我們懂得創新與變化，我們真正為未來做規畫與投資，而不只是一次次的決定，只在為選舉與政黨的利益。也許學學橡圈，不怕再怎麼的東西南北拉扯，只要有足夠的韌性，我們會更強大！跳得更遠。（作者為台北市出版公會理事長）