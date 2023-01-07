和平警長偕公益團體送愛到偏鄉，視若己親關懷弱勢發送物資。（警方提供）

和平警長偕公益團體送愛到偏鄉，視若己親關懷弱勢發送物資。（警方提供）

疫情讓民眾保持社交距離，但愛心卻零距離！台中市和平警分局長陳祥麟、谷關派出所長林冠廷等，7日偕同台中市溫泉觀光協會理事長何續華等，在谷關地區溫泉飯店舉辦「寒冬送暖、愛心關懷」，弱勢家庭及獨居長者活動，讓獨居長者及弱勢家庭感受社會溫馨與人間溫暖。

歲末寒冬，和平山區的弱勢邊緣戶、中低收入戶及獨居長者需要社會愛心援助及溫暖關懷。和平警分局長陳祥麟、谷關派出所長林冠廷，和台中市中美獅子會長王藝甯及國際獅子會300-C1區總監洪傳貴獅友，及南勢里長、天輪里長、博愛里長等人，今天在谷關地區溫泉飯店舉辦「寒冬送暖、愛心關懷」活動，並向民眾宣導治、交安及防詐騙。

分局長陳祥麟及所長林冠廷平時就熱心公益，這次結合公益團體及鄰、里長一起關懷弱勢、發送物資，由台中市中美獅子會準備每戶現金新台幣2000元及民生物資(棉被及日常用品等)共60份，其中發送南勢里25份、天輪里10份、博愛里25份。弱勢居民收到的物資，在大眾眼裡雖然只是杯水車薪，卻感受到暖暖的愛心，及對慈善團體感恩之心。

和平警分局長陳祥麟強調，員警除打擊犯罪、維護治安外，也積極透過家戶訪查發掘需要幫助的居民，主動募集物資送往弱勢家庭傳遞愛心，並指導、協助向有關單位申請低收入補助，充分展現警察鐵漢柔情的一面。