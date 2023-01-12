苗縣府社會處長楊文志表示，希望透過下修申辦年限，來照顧更多原民長輩。（李京昇攝）

迎接新年各縣市政府都有不少新措施，苗栗縣政府宣布1月份起，針對敬老愛心卡原住民長者申辦年齡，從原本60歲以上下修到55歲即可申請，盼藉此提升提升偏鄉搭乘大眾交通運輸的使用率，也擴大照顧更多原住民長輩。

苗栗縣目前65歲以上長輩共有9萬7千多人，占總人口數18％，縣府為照顧長輩、身心障礙者，從2010年起推行每人每月有700點敬老愛心卡，目前全縣共發放約5萬多張，每年使用人次約有90多萬人次，縣府1年需編列3200萬元經費。

縣府社會處長楊文志表示，全國各項社會福利政策，原住民長輩年齡都訂為55歲以上，而苗縣開辦敬老愛心卡10多年來，原民長輩申辦年齡都是60歲以上，為了符合廣大社福推動原則，以及提高偏鄉運輸效益，因此今年起特別下修原民申辦年齡。即日起符合資格的原住民長輩，只要檢附原住民身分識別文件、身分證、戶口名簿、印章、照片等相關證件，前往泰安鄉公所或縣府申辦即可。

泰安鄉長陳吉基提到，泰安鄉地幅遼闊，有分為前山、後山區域，針對後山地區，公所有配置交通車提供鄉民搭乘，下修敬老愛心卡申辦年齡，對前山地區5個村落的長輩，有非常大的幫助，他代表鄉民感謝縣府新增福利政策。

楊文志說，敬老愛心卡擴大照顧縣內原住民長者，預估將有750人受惠，凡持苗栗縣敬老愛心卡者，在每月補助額度內，都可免費搭乘苗栗客運、新竹客運、豐原客運、巨業交通及金牌客運等5家客運，以及台北、新北、桃園等地區的捷運。

另外，因敬老愛心卡目前僅能使用搭乘客運、捷運，長久以來地方民代盼能夠擴大使用範圍，比如搭乘計程車、搭火車或使用運動場館等。楊文志表示，目前研議以擴充交通項目為優先，交通部去年針對敬老卡搭乘台鐵有擬訂計畫，待台鐵局與中央評估後，未來很有機會可用敬老愛心卡免費搭火車。