台東縣政府於108年創全國之先成立台東青年文化觀察團、原住民青年文化觀察團，111年更整合設置為台東縣青年事務發展委員會，聘請21位來自體育界、藝文界、旅遊業、農業及公共事務背景等青年委員，針對產業發展、文化共好及公共參與類別研議政策建議，盼由下而上提出青年有感政策。

攜手青年委員 打造安全場地

即將於今年新建的「台東極限運動場」即是台東縣政府與青年委員共同催生的第一項公共建設案。

極限運動場創造安全友善活動空間。(圖／台東縣政府民政處)

極限運動已被納入奧運比賽項目，然而台東在地的玩家卻苦無場地可以練習，隨著越來越多的年輕朋友開始學習滑板、極限單車及直排輪，提供一個安全又專業的場地，成為台東縣府非常重視的一項青年政策。

選址台東公園 造動靜皆宜空間

歷經多次場址評估，台東極限運動場即在台東市精華地段「台東公園」動工。台東公園占地約5000坪，地形呈圓形弧狀空間，有高低差適合設計成極限運動設施，兩旁自然綠蔭環繞，未來興建的方向將保存舊有涼亭，並持續進行綠美化。

台東極限運動場緊鄰縣立體育場、兒童運動公園及游泳池，可望成為兼具運動及休閒遊憩功能的體育廊道，期望在空間改造後，不論任何年齡層都能在此找到適合運動遊憩的地方。

領航員：饒慶鈴（台東縣長）台東縣政府邀請青年參與公共事務，期盼讓青年提出有感政策，在縣府與青年委員催生下，第一項公共建設「台東極限運動場」即將在今年誕生，請大家拭目以待。 (圖／台東縣政府民政處)

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