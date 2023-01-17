台東光祭市區移展 陪您張燈結綵過新年。

展區移師市區 寒假續綻光芒

台東光祭為台東首次舉辦的聲光藝術節，去年10月起於知本溫泉區帶給民眾12件國內、外與在地藝術家的精彩作品，以光、能量、營養素點亮了知本的夜晚；乘著高人氣，台東縣政府加碼將展場延伸至市區，陪伴民眾歡度聖誕節、跨年、農曆春節、元宵直至寒假結束。

泡金湯賞粉雪 伴隨光起舞

為將暖暖的溫泉帶到市區，特地展出濃縮版的〈金勵湯〉，雖然空間規模較為精巧，然而藉由燈光流動展現溫泉能量由地底源源湧出的意象，仍如實傳遞著希望人們能夠「能量滿滿、開心在一起」的策展初衷。

▲作品〈金勵湯〉原作樣貌，以泉水為靈感，創造充滿暖意的光境與氛圍，期望帶給大家「精力湯」般的正能量。(圖／台東縣政府文化處)

另二件與知本展區不同的作品則是一浪漫、一酷炫，風格迥異，卻同樣令人讚嘆。由國內重量級環境地景藝術家游文富創作的〈粉紅色森林〉以海量竹子作為媒材，一根一根「種」出了一片如柔軟芒花又像覆雪大地般、暈染著粉紅色的雪白森林，為台東市區憑添一處超現實唯美景象。

澳洲聲光藝術家Kit Webster所創作的〈原生〉充滿酷炫動感，鑲嵌著70萬顆LED燈的三座燈光拱門，隨著動靜相間的音樂律動，發展出流動與無限變化的造型、色彩及空間錯視。

▲領航員：饒慶鈴（台東縣長）。一年之計在於春，如果能在開春就獲得滿滿的營養素，必定能讓新的一年都充滿活力！台東光祭將部分作品移展至台東舊站特區繼續點燈，為您整年持續注入溫暖光能量。(圖／台東縣政府文化處)

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