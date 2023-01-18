近期國內疫情雖持續下降，但隨著國際間新興變異株BQ.1、XBB.1.5崛起，導致今年春節期間的防疫工作仍無法鬆懈。台大公衛學院教授陳秀熙今天指出，依據他國經驗綜合分析，台灣在春節期間疫情將跌至谷底，但3月初將迎來下一波疫情高峰，呼籲政府積極向高風險族群注射雙價疫苗。

陳秀熙表示，從近期的國際疫情報告可看出，無論是BQ.1、XBB.1.5都在世界各地帶來新一波的重症以及死亡數，與台灣鄰近的日本攀上一年來新高；南韓雖然死亡數控制得宜，但重症個案數也來到半年來的新高點。

回到台灣，近期國內疫情雖持續下探，但陳秀熙觀察到中症個案數已連續三周上升，其中以65歲以上族群成長幅度最高，其次是50至64歲族群，此外，死亡數我國也是連三周攀升，同樣是65歲以上族群成長最多，顯見是春節防疫最應該注意的族群。

對於我國下一波疫情預測，陳秀熙以與台灣疫情曲線相近的法國推估，認為農曆年間台灣疫情將跌至低點，但隨後會開始攀升，至3月初達高峰，屆時恐重返單日3萬例大關，但後續疫情會如何發展？則要看新興變異株BQ.1、XBB在國內的發展情形。

陳秀熙也說，從數字上可看出，目前國內專責病房開設與醫療分配得宜，但近期仍會迎來一波中重症及死亡高峰，直到2月底前都無法鬆懈，呼籲政府加速針對65歲以上族群及12歲以下幼兒注射追加劑，國人在農曆年間也要配合在人潮密集處維持好社交距離，並配戴口罩，才能安心過一個好年。

最後，陳秀熙樂觀預估，如我國能安然度過農曆年，接下來可開始思考進一步鬆綁口罩政策以及新冠降級等事宜，但仍應緊盯BQ.1、XBB等新興變異株的在台發展。