儘管中國大陸政府已放棄新冠清零政策，但三年來大規模防疫累積的經濟成本動搖了地方政府的財政基礎。美國之音引述多位專家分析，財政負擔將影響政府提供公共服務的能力並拖累中國的經濟復甦步伐。

在中國中央政府於3月召開全國兩會前夕，中國各地的地方政府近日陸續公布了2023年的政策目標和預算計畫，這些政府文件凸顯出地方政府在過去幾年維持新冠清零政策的巨大經濟壓力。

三年防疫成本高昂

據中國媒體財新雜誌報導，廣東省各級財政在過去三年累計投入1467.93億元（人民幣，下同）用於疫情防控。這三年裡每年的疫情相關支出都比前一年增加約50％，這個數字在去年達到711.39億元的最高值。廣東是中國經濟總量最高的省份。

中國其他主要省市也面臨新冠疫情支出的大幅度攀升。據美國有線電視新聞網（CNN）報導，中國首都北京去年在新冠防控上的支出近300億元，比2020年增長140％；福建省在去年將130.4億元用於新冠防治，同比增長56％。

近三年來，中國地方政府在執行中央政府嚴格的新冠清零政策方面首當其衝。他們不得不支付大規模、常態化的新冠核酸檢測費用，還要負責強制隔離和其他疫情相關的花費。

然而，相比於支出上漲，地方政府面臨收入急劇收縮的問題。疫情導致經濟增長乏力，房地產行業陷入危機致使土地銷售收入急劇下降，一些地方還給企業減稅以幫助他們應對經濟放緩。

智庫捍衛民主基金會的中國問題專家克雷格·辛格爾頓(Craig Singleton)認為，維持新冠清零政策的高額成本給中國經濟帶來了破壞，使中國的公共財政陷入混亂，「飆升的地方債務對中國經濟健康構成了嚴重威脅，並增加了地方政府違約的風險。這些債務擠壓了政府刺激增長、穩定就業和擴大公共服務的能力。」

發債刺激經濟

中國官方在防疫政策放開後重新聚焦經濟增長，地方政府正通過發售債券的方式為經濟刺激政策尋求更多資金支持，這可能導致地方財政狀況進一步惡化。

中國國內生產總值（GDP）去年增長3％，低於政府5.5％的目標。中國官方寄希望今年經濟能夠迎來反彈，一些專家預計，今年中國經濟增長目標將設定在5％左右。

倫敦經濟研究機構凱投宏觀中國經濟研究員謝娜·岳（Sheana Yue）認為，重新開放還不足以支撐經濟復甦，中國將採用積極的財政政策來支持增長，「官員們可能會依靠房地產和基礎設施的舊增長模式來支撐經濟。已經有跡象表明，今年的財政政策將更具支持性。」

彭博社援引知情人報導稱，中國當局正在討論最高3.8兆元的地方政府特別債券配額。為了穩增長，目前已有18個地方政府表示，會在今年第一季發行累計超過一兆元的新債券。經濟學家警告，中國地方政府面臨的償債負擔大，債務可持續性不斷下降。

中國人民大學財稅研究所近日發布報告警告稱，去年中國各省份債務規模增速明顯超過GDP增速和財政收入增速；疫情後新增專項債發行規模達到3兆元，去年更首次超過4兆元。

薄弱的地方財政正在拖累中國整體財政狀況。中國統計局數據顯示，去年前11個月，全國一般公共預算支出超過收入4兆多元。土地和房地產相關稅收比前年同期下降23.8％，而衛生健康支出同比增長15.3％。

彭博社的報導指出，中國官方考慮將今年的赤字目標定為佔GDP的3％左右，這將高於去年2.8％的目標，但小於2020年的3.6％。

穆迪投資者服務公司近日預測稱，2023年中國經濟增長將上升至4％，但代價是地方政府的財政狀況更加緊張。穆迪在一份報告中寫道：「中國地方經濟在2023年面臨負面的信用狀況，土地銷售收入依然疲軟，財政赤字持續高企，直接債務和或有負債不斷上升。」

財政惡化或引發社會後果

中國大陸地方政府財政狀況惡化不僅將損害經濟增長，還可能會進一步影響社會穩定。近日，中國醫保局因嫌價格過高，拒絕將被視為新冠特效藥的Paxlovid納入醫保，引發大批中國民眾的質疑，一些居民批評3年的新冠清零政策導致財政虧空。

美國之音引述三一學院榮退經濟學教授文貫中觀察：「中國當時堅持要搞核酸檢測，抗原，後來又要建方艙，強制隔離，有些小區要封鎖，裡面的人要積極轉移，這都需要巨大的人力物力，所以就把這個資金耗盡了」

由於資金緊張，一些地方政府推遲了或暫停向新冠測試商和其他服務商付款，欠薪事件已經導致社會抗議衝突。例如，重慶的新冠抗原試劑製造商中元匯吉藥廠，本月傳出多達2萬名臨時工在廠內示威抗議，要求返還積欠的工資，引發了大規模流血衝突。另有報導稱，廣州市以財政緊張為由計畫縮減退休人員的醫保待遇，導致大量退休人員前往人社局示威表達不滿。

大陸地方政府將在未來幾個月支付更多的到期債務，這預示著更多的財政痛苦。路透社報導稱，許多地方政府已經採取了減薪、裁員、降低補貼，甚至施加不成比例的高額罰款來解決資金短缺問題。

美國之音引述仲量聯行大中華區首席經濟學家龐溟(Bruce Pang)分析稱：「如果中國的政策制定者尋求以漸進和審慎的步伐實現宏觀經濟政策正常化，他們將需要繼續抗擊不斷上升的債務和資產泡沫，以確保疫情後經濟在沒有過熱和金融風險的情況下實現自我持續的復甦。」