「能源轉型投資趨勢」為BNEF對企業、金融機構、政府和終端用戶投入低碳能源轉型的資金進行年度計算。 報告中所涵蓋的每個版塊，幾乎都在2022年達到了投資水平新高，包括可再生能源、能源儲存、電氣化運輸、電氣化熱能、碳捕集及封存(CCS)、氫氣和可持續原物料。只有核電投資保持了大致持平的水平。

可再生能源，包括風能、太陽能、生物燃料和其他可再生能源，在投資方面仍然是佔比最大的領域，在2022年取得4950億美元的新記錄，相比前一年增加了17%。然而，包括電動車和相關基礎設施的電氣化運輸開支，幾乎超越可再生能源。2022年的支出為4660億美元，與去年同期相比增長54%。

儘管企業對氫氣具有高度興趣且政策支持不斷增加，但氫氣在2022年是獲得財政支持最少的領域，僅達11億美元（佔總額的0.1%）。然而，氫氣是增長最快的領域，於過去一年的投資增長超過三倍。