老奶奶給謝佳見放著祝福卡片的紅包。（紅心字會提供）

謝佳見與長輩們同樂。（紅心字會提供）

謝佳見與長輩們同樂。（紅心字會提供）

謝佳見與長輩們同樂。（紅心字會提供）

謝佳見前一天就先去採買物資。（紅心字會提供）

農曆春節即將到來，謝佳見18日前往「紅心字會興隆老人日間照顧中心」探視失智長者、捐贈物資，並為工作人員加油打氣。探視的前一天，謝佳見親自開車為爺爺奶奶們採買物資，尿布、營養品塞了滿滿一整車，物資多到車裝不下，還找經紀人開車幫忙載；謝佳見表示：「有需要幫忙的地方，只要有時間，我會非常願意來做志工。」

謝佳見在工作人員帶領下，參訪長輩們的活動空間及環境，也主動參與中心為爺爺奶奶們準備的課程，陪長輩們一起「音樂律動」過程中，他跟長輩唱唱跳跳，一起歡唱〈甜蜜蜜〉、〈給我一個吻〉等；志工大姐們還不斷問他有沒有對象、結婚了嗎，搶著介紹女兒，想要他當女婿，讓他超害羞。

由於馬來西亞過年的習俗，只要未婚都能拿紅包，長輩們也準備了親手寫的祝福小卡放在紅包袋裡，送給謝佳見，祝福他新的一年可以「鴻兔大展」。一位高齡98歲的爺爺還包給他小紅包，希望他繼續賺大錢，能夠回饋社會，常常回來看這些老人家。謝佳見說，今年已經收到爸爸包的紅包，很享受領紅包的幸福。

被問到今年的過年計畫，他說，會好好放個假，享受一個人的時光，預計休息到1月底，2月份就會開始工作。