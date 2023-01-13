一名自稱「輔大陳若儀」的台北女子Kelly，因不滿南部老公James家人婚宴打算採用流水席模式，PO文砲轟，引發一連串大戰，從南北戰到城鄉又到貧富，成為連日來網路最熱門焦點，但不少人搞混「辦桌」、「流水席」差別，對此前議員謝龍介也親自解釋兩者差別。

一場流水席引爆網路大戰，始料未及，許多公眾人物也紛紛參與話題，發表意見。對此謝龍介則特地在臉書PO文澄清辦桌和流水席的差異。他表示，一般舉辦婚宴叫辦桌，廟會酬神才是流水席。

謝龍介進一步解釋，辦桌不論是桌椅或是餐具，儘管比不上一流大飯店，但近年來越來越精緻，尤其菜色更是由有名有姓的總鋪師們操刀製作，甚至還會端上各路門派的獨門佳餚；流水席則是一批人吃飽換一批，餐點吃完又換一批，那又是另外一種餐飲文化，滿足另一種社會需求，各有特色，不能一概而論。

謝龍介說，許多長輩宴客，獨鍾搭棚辦桌，問題並非在錢，而是一種街坊鄰居有福同享，休戚與共，甚至是守望相助的人情味。他指出，在路邊搭棚辦桌，省下大飯店的場租成本，都回饋在菜色，這是自己吃了不下千場辦桌的經驗總結而成，9000元的辦桌，約等於15000園飯店桌菜水準。

文末謝龍介也喊話當事人與圍觀民眾，表示有人喜歡氣派，有人喜歡吃的澎湃，但希望大家都能互相了解，尊重彼此想法。