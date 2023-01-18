螺螄粉之亂延燒，一句土味情話「你是中國人，我也是中國人，四捨五入，你就是我的人」，引爆基進黨痛批有統戰爭議。國民黨台北市議員徐巧芯17日在《大新聞大爆卦》節目質疑，綠委鄭運鵬曾把戶籍寫成中國台灣，總統蔡英文甚至曾親口說「我是中國人，我是讀中國書長大的」，怎麼不辭職？基進黨怎麼不吭聲？經濟部雖在新聞稿提到國安，但事實上沒有人會因為這句話被統戰，所以是不是應該開放螺螄粉進來台灣？

「沒有人會因為這句話被統戰好不好？」徐巧芯說，它這個市場本來就在中國大陸，大家本來就講自己是中國人，美國人也可能會買到這個東西，什麼時候規定吃到螺螄粉就是在統戰？馬來西亞人、新加坡人買到就變中國人嗎？為什麼就只有台灣人看到這個東西就覺得被統戰了？

徐巧芯表示，這根本就是一個心虛的、此地無銀三百兩的表現，心裡有鬼。經濟部長王美花講的是，目前沒有准許大陸螺螄粉進口，現在進來的不是走私就是虛報，不管實體通路或電商平台都要求下架，這本來就是該處理的問題。

徐巧芯指出，其實很多就是家人在大陸，像現在很多小學生都喜歡吃大陸那個辣條魔芋爽，一個很重口味的食品。應該要想想看，不允許的理由是什麼？是因為我們在保護自己的產業，還是說螺螄粉有什麼問題？如果大家喜歡吃、沒有問題，那就應該可以開放進來。但經濟部在新聞稿裡面又提到國安兩個字，這跟國安有什麼關係？不會有人因為吃了螺螄粉、用了抖音、看了爆料公社，他的認同就會產生這麼大的翻轉。

「這只是基進黨想透過操作抗中保台，而再次翻車的一個經典案例而已。」徐巧芯強調，如果真的照基進黨所說的，「你是中國人，我也是中國人」就不行的話，鄭運鵬應該要立刻辭去立法委員的職務，「因為他是中國人嘛！」因為鄭運鵬直接key in在那個紙上，現在每個人都知道「中國鵬」，那為什麼鄭運鵬可以做立委？

徐巧芯還質疑，為什麼蔡英文可以當總統？她中國人、讀中國書長大的，如果說「你是中國人，我也是中國人」就是統戰，那我們的統戰始祖之一，非蔡英文莫屬，總統都可以統戰了，基進黨有對她叫過兩句嗎？「沒有嘛，你也沒有在那叫什麼嘛！」所以是不是應該開放螺螄粉進來台灣，讓大家光明正大繳稅給國家，不要用走私或虛報的方式，讓喜歡的人可以買，這種自由開放的市場，才應該是在立法院裡爭取的不是嗎？