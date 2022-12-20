誠美材(4960)由於客戶趕在春節前出貨，11月營收略有提升，第4季稼動率可達70％，整體單季營收低於第3季；第1季又面臨農曆年節假期的傳統淡季，1月稼動率下降到60％以下，目前產業能見度低，對明年上半年展望持續保守，認為到上半年價格都不可能復甦。

面板產業今年下半年進入產業寒冬，面板廠壓低稼動率並清理庫存，所以也減少對誠美材拉貨，使得誠美材營運受到影響，9月營收降到5.22億元低點，第4季有客戶因農曆春節提前備貨需求，11月營收回升到6.34億元，預期第4季營收低於第3季。而近期日元匯率一度貶破140元，讓偏光板購料相對有優勢，估計第4季毛利率會略高於第3季。不過，部分客戶去化庫存，庫存已經到健康的水準。

第1季仍受傳統淡季影響，估計1月營收低於12月，2月營收低於1月，3月開始緩步成長，第2季營收會較第1季成長。

誠美材持續往高品質化和高自製率策略邁進，其中，高品質化主要發展品質更好或更耐厚的產品，如AR/VR及防窺、車載等毛利率較高產品，部分產品正在客戶驗證中；高自製率是增加塗佈設備以及替代料等。