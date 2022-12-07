連鎖餐飲集團瓦城(2729)受惠百貨周年慶商機帶動來客，顧客持續回流穩健推升業績，2022年11月合併營收改寫同期新高。展望後市，隨著企業尾牙及春酒訂席陸續展開，11月初開展的尾牙春酒專案亦獲熱烈迴響，暢旺前景有望一路延續至明年春節。

瓦城公布2022年11月自結合併營收3.78億元，雖較10月4.09億元減少7.49％，仍較去年同期3.6億元成長5％，改寫同期新高。累計前11月合併營收40.97億元，較去年同期38.11億元成長7.49％，為同期第三高。

瓦城表示，集團9月底推出周年慶促銷活動以來，消費滿額贈券的超值優惠廣受消費者好評。隨著近日各大百貨屢創佳績，門市遍布百貨的瓦城集團因此受惠，旗下各品牌來客數顯著提升，使業績穩健成長。

為把握年末聚餐商機，瓦城11月初集結旗下品牌推出「尾牙春酒 歡樂饗宴」專案，根據各品牌屬性規畫不同規模的多人優惠套餐，並同步祭出高額獎金抽獎活動，成功引起各品牌訂席諮詢熱烈，其中起家品牌「瓦城」成為年末聚餐首選，訂席量年增達4成。

此外，隨著兔年春節即將來臨，瓦城集團12月正式啟動外帶年菜預購，除了既有經典品項外，並加入多道年節限定料理與全新菜色，同時將包材升級為可重複利用容器，藉由取餐至用餐體驗的完整優化，看好預購活動可望創造佳績、為營運增添助力。

針對數位服務方面，瓦城也積極升級，以提供更好的消費者體驗。集團自行研發的「wa10」APP於近日上線試營運，首推「現在有位」功能，加速媒合顧客至鄰近門店用餐，滿足顧客快速訂位需求。