統一超商(2912)11月合併營收248.16億元，月增0.12%，為歷年同月新高，展望12月，統一超積極掌握歲末節慶送禮及年節商機，預估全年營收將有望創下新高。

台灣7-ELEVEN穩定展店，受惠雙11、黑五購物節零售消費力道提升，會員經濟等多種策略挹注下，帶動鮮食、飲料、零食等商品結構成長，整體營運穩健向上，統一超11月合併營收248.16億元，月增0.12%，年成長10.07%，創下歷年同月新高。

統一超表示，台灣7-ELEVEN於11月與地方農會合作推出當令水果，以「i划算」數位工具輔助線上銷售，提供農民穩定訂單支持，整體鮮食11月業績成長超過2成；台灣7-ELEVEN也打造全通路雙11優惠，整合i預購線上平台、OPEN POINT行動隨時取、實體門市活動虛實並進，並主打活用OPEN POINT點數折抵消費，成功推升業績成長；飲料部分，CITY PRIMA精品咖啡導入店數現已突破5700店；此外，搭配足球賽事熱度，冷藏及常溫飲品、家庭號包裝飲品等亦在社區型商圈表現佳，帶動整體飲料類別業績成長近1成，11月零食大賞、零食博覽會以波段式優惠，加上觀賽效益帶動量販、大規格包裝零食成長近2成。

在轉投資事業方面，菲律賓7-ELEVEN、悠旅生活(星巴克)、統一生活(康是美)、二十一世紀(21風味館)、安源資訊等均較去年同期成長，持續為獲利挹注動能。

截至11月30日，台灣7-ELEVEN門市店數6598家。

展望12月，統一超表示，公司將積極掌握歲末節慶送禮、年節商機，全年營收將有望締下新猷。