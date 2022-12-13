台灣鋼鐵集團(簡稱台鋼集團)旗下鋼鐵事業群，11月繳出亮眼成績單，包括特殊鋼廠榮剛(5009)，與專業鋼筋加工、配送通路廠沛波(6248)、螺絲廠久陽(5011)，及特殊合金材料廠精剛(1584)業績均創新高。台鋼集團表示，未來隨著產能效率提供，各公司業績可望持續展現佳績。

台鋼集團指出，在深耕航太、能源、油氣等高值化產業下，榮剛11月份自結合併營收為新台幣11.14億元，年增25.37%，創下單月營收最佳紀錄，也是自今年3月以來，連續9個月營收突破10億元，全年營收可望再次突破歷史新高。

而受惠能源工業、油氣產業需求強勁，以及金屬原料價格劇烈波動、開發歐洲新客戶有成，精剛11月份自結營收為1.79億元，創下今年單月新高。沛波與久陽11月份自結營收則分別為5.42億元與4.59億元，累計前11月自結營收分別為60.29億元及37.61億元，均超越去年全年度營收表現，今年營收將持續衝高。

扣件線材廠春雨(2012)11月自結合併營收為8.51億元，雖較去年同期減少29.6%，但累計營收仍連2年突破百億元，且訂單能見度已達明年第一季。此外，春日機械機台銷售狀況亦逐步回溫，預計銷售將會回歸正軌。

台鋼集團表示，隨著鋼鐵產業一貫化上下游布局完成，使得各公司對原料掌握度增強，加上各公司主力產品效益發揮，未來隨著產能效率提供，各公司業績可望持續展現佳績。