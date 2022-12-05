除夕就該回婆家過年嗎？一名人妻在網路上透露，每年除夕都被要求回婆家準備祭祀與招呼親戚，毫無彈性空間，雖然年菜由婆婆烹煮，但她仍為此感到很有壓力。文章曝光後，引起網友熱烈討論。

這名人妻在臉書粉專《靠北婚姻2.0》匿名投稿，透露婚前總是期待過年的長假，但婚後變得不喜歡過年節，原因是每年除夕都被要求待在婆家準備祭祀與招呼親戚，至於年菜，婆婆認為她是職業婦女不夠會煮菜，所以過年都是婆婆掌廚，她則負責當服務生招待1年見1次的親戚。

人妻說，除夕待在婆家成為例行公事讓人很有壓力，她不能理解為什麼除夕一定得回婆家，為什麼不能待在家中或是安排出遊，只能反覆祭祀與招呼親戚，她並不想每年都服務別人，還寧願回娘家伺候父母，無奈老公、婆婆與大姑都要求除夕得全員到齊，真的讓她每到過年都開心不起來。

文章曝光後，不少網友深有同感，紛紛留言表示，「過年就是媳婦的噩夢，加油」、「同感，最討厭過年過節」、「完全感同身受」、「妳不孤單」、「我也不解？為什麼不能回娘家過年」。

但也有網友認為，「妳不必煮年菜算幸福的了，婚姻上很多慣例在婚前就知道了呀，為什麼還要結婚，結婚本來就不只兩個人的事情」、「用輪流就好了啊，一年回娘家一年回婆家」、「不用為什麼，因為是妳自己選擇的，每個世代都有自己的想法，不要怪長輩，他們年輕的時候也是這樣過來的，自己好好想想要的是什麼吧」。