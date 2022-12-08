「凱達玉兔年菜套組」8人份常溫外帶年菜，早鳥優惠價9078元，現省1602元。 (台北凱達大飯店提供)

冷凍年菜「凱達乾坤年菜套組」早鳥價5292元，適合6人共享。(台北凱達大飯店提供)

2023年農曆年來得較早，民眾在疫情趨緩下逐漸適應與病毒共存，除夕圍爐預訂逐漸熱絡，台北凱達大飯店各廳推出除夕圍爐宴已有9成訂位，自助餐廳訂位已滿，不少民眾轉而選購外帶年菜在家享用。迎戰外帶年菜商機，業者推出「凱達玉兔年菜套組」常溫外帶年菜，8道佳餚原價10680元，早鳥價優惠價9078元。另外，業者還推出外帶冷凍「凱達乾坤年菜套組」，8樣菜式早鳥優惠5292元，簡單覆熱即食猶如現煮。

近幾年，外帶年菜市場競爭激烈，台北凱達今年將銷售時間拉長、增加品項，並以精緻化、多樣化為策略搶市。家宴中餐廳今年推出常溫外帶年菜「凱達玉兔年菜套組」，業者不惜成本菜色全面升級，包含鮮甜彈牙的「茄汁脆米明蝦」、「港式蠔汁鮑魚」、香氣誘人的「極汁豬棒腿」、富含滿滿膠原蛋白的養生湯品「宮廷花膠佛跳牆」等8款佳餚，適合8人共享，售價10680元，明年1／6前預訂早鳥優惠價9078元，現省1602元。

業者觀察到近年來購買年菜的主力客群年齡層有逐漸下降趨勢，為迎合喜歡西式口味的年輕族群，今年首次推出適合多人共享的「精燉台塑牛佐食蔬」與「美國爐烤肋眼牛排」，還有可單點的「凱達冠軍豬腳」、「醬爆龍蝦伊麵」等異國料理，滿足民眾更多需求。

另外，去年熱銷完售的冷凍年菜，因為高CP值加上簡單覆熱即可擺盤上桌的便利，受到不少民眾喜愛。業者今年再推鮮凍系列「凱達乾坤年菜套組」，包含「凱達冠軍豬腳」、「蠔汁冬菇鮑魚」、「大蒜北菇泉水鱸」、「金湯花膠土雞」等8款美饌，6人份原價5880元，明年1／2前訂購可享9折優惠價5292元，換算下來，每道飯店手工料理不到700元即可品嘗，頗為超值。