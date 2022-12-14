蛋荒從年初持續至今仍然未解，推升蛋價居高不下，在國內的賣場和傳統市場從每顆5元到10多元都有，近期物價連翻漲已讓民眾苦哈哈。值得注意的是，食品大廠卜蜂日前召開法人說明會，對外示警明年上半年雞、豬肉極有可能短缺，財經專家阮慕驊則分析，卜蜂的說法並不是危言聳聽，如果政府的超前部屬，只是限制業者的價格上漲，跟先前控制蛋價的做法一樣，到最後一定又會破功。

卜蜂11月底舉行法說會，董事長鄭武樾表示，因為受到禽流感影響，明年雞肉供應仍然吃緊，明年上半年仍會短缺；而雞肉貴，豬肉也降不下來，加上美豬、加豬都被墨西哥吸收，因此雞肉、豬肉進口量也無法多。

阮慕驊在《TODAY財知道》節目中指出，美國冷凍雞肉進口量在今年8月達到2萬8660公噸高峰後，就明顯往下掉，9月是1萬9423公噸，10月進一步減少到1萬982公噸，短短幾個月進口量就下跌60%，主因是供給面出了問題。再從進口價格來看，今年1月美國冷凍雞肉價是每公斤27.8元，10月漲到了每公斤45.5元，漲幅高達63.7%。

阮慕驊進一步表示，經換算美國冷凍雞肉進口的價格是每台斤27.4元，去年此時台灣本地白肉雞的價格為每台斤31.5元，目前漲到了每台斤34.5元，他強調，進口雞肉價格節節高漲而且供給又短缺，勢必會影響本地雞肉的批發價格，雪上加霜的是，不只進口雞肉減少，國產業者也因為飼養成本大增所以不增產。

此外，從行政院公布的17項重要的民生物資來看，其中蛋價漲幅最兇，10月年比成長逼近40%，不只蛋價下不來，沙拉油年比也漲了超過15%，豬肉、雞肉分別漲了逾5%、逾6%。阮慕驊直言行政院所提「穩定物價的作法」明顯失敗，如果只是限制業者的價格上漲，跟先前控制蛋價的做法一樣，到最後一定又會破功，畢竟賠錢的生意沒人要做。