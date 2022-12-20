因應雞蛋成本上揚，全家超商昨日宣布，本月28日起茶葉蛋價格將調漲3元，即每顆來到13元。農委會主委陳吉仲今(20)日表示，目前雞蛋產量無虞，但基於飼料成本壓力，待產蛋率提升後蛋價應可回穩，農委會尊重市場機制。

陳吉仲今日出席「北農革新成果暨產銷履歷農產品推廣記者會」，針對農曆年前是否可能再次缺蛋，以及蛋價是否上揚等，陳吉仲表示，今年3月國內每天雞蛋產量為10.8萬箱，每箱200顆，現在來到12.1萬箱，加上這次寒流對雞蛋產量影響不大，每天還是可以提供12.1萬箱。

陳吉仲指出，現在是食品加工旺季，過年前幾周會轉為加工淡季，因此會有更多雞蛋提供給消費者，目前產量都非常充足，大家不用擔心。

另針對超商業者針對茶葉蛋價格調漲，陳吉仲表示，為了要讓蛋農有利潤可圖，在大眾物資上漲之下，農民必須維持一定利潤下才會全力生產，因此在價格上尊重市場機制。

他說，政府也會盡全力讓飼料成本回穩，行政院長蘇貞昌也點頭，明年第1季黃豆、小麥、玉米的營業稅免徵，除了持續釋出舊米來替代部分玉米外，現階段的飼料玉米種植面積為3萬公頃，明年則會到5萬公頃，同時增加蛋雞禽舍的改善來增加產蛋率，產蛋率提高也代表農民競爭力提高，市場價格也會進一步反映出來。