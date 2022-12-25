從外銷大陸的農產品、水產品和食品遭禁，進口的麵粉、糖，甚至連國產的雞蛋價格飆漲、居高不下，農委會主委陳吉仲幾乎都是束手無策，制式反應就是「怪東怪西」，千錯萬錯都是中國的錯，不然就是呼籲國人少吃麵食，搪塞他僅承諾解決蛋荒，但沒有說要解決蛋價，絕對會尊重市場機制。

雖然，民進黨上台這6年多，依舊緊扒著ECFA不放，然而因為眾所皆知又心照不宣的理由，原本馬政府時期的早收清單，卻像擠牙膏式漸漸變成不收清單，一來一往，之前台灣一年從大陸賺1700億美元，現在因為這些產品遭禁每年將損失約200億新台幣。陳吉仲接受採訪時又發牢騷表示，當初簽署ECFA後，造成農漁產品倚賴單一市場，ECFA早收清單是否是真為台灣農漁業部門長期發展，「這可以打一個很大的問號。」

既然台灣農業主管機關負責人都認為ECFA是問號，為什麼不直接打上句號呢？業已大張旗鼓開拓其他海外市場甚且成效斐然，又何苦強逼自己繼續硬吞「糖衣毒藥」？究竟是哪門子的邏輯還真搞不清楚，也讓台灣種植業者、養殖業者、食品業者，無所適從。

究其然，2010年台灣與大陸簽署ECFA，但附屬其中的《服務貿易協議》因為「太陽花運動」而胎死腹中，後續的《貨物貿易協議》更是無疾而終，這部ECFA連半套都沒有，根本早已殘缺不堪。

伸頭一刀、縮頭也是一刀，蔡政府不想再被凌遲，何不乾脆主動提出終止ECEA，這才是名符其實真正的「抗中保台」。

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