近日因寒流接連報到，傳出牛奶滯銷，有立委提案「班班有牛奶」因應，農委會主委陳吉仲表示，針對鮮乳有很多的產銷調節措施，冬季是鮮乳比較盛產的季節，會透過既有契約廠協助，也會透過其他產銷管道協助，很多大賣場也會透過牛奶的促銷，吸引更多消費者，這十年來鮮乳產量大幅增加，透過產量調節，穩定所有的鮮乳市場，而且2025年紐西蘭液乳零關稅即將到來，會與所有酪農一起面對，維持價格。

近日因為寒流，民眾吃鍋意願大增，使蔬菜價格提升，陳吉仲說，台灣冬天的蔬菜供應非常充足，受到寒冷天氣影響，包括火鍋等需求強勁，葉菜類供應量目前穩定，在這波寒流完後，下周開始中南部天氣好轉，短期葉菜類、瓜果類像是胡瓜、大宗蔬菜都可以大量供應，年節前穩定供應所有農漁畜產品，讓大家過好年。

針對ECFA爭議，陳吉仲說，在2002年兩岸同時加入WTO之後，並在2011實行ECFA，使用比較簡易通關等措施，讓台灣的農產品大量的往中國市場，造成大幅度倚賴單一市場。陳吉仲說，但有哪個國家的自由貿易協定裡，可以這麼多的片面決定暫停農產品？去年2月開始的鳳梨，到去年9月的鳳梨、釋迦、蓮霧，再到今年6月所有十幾項柑橘類包括文旦，再到石斑魚、竹莢魚、白帶魚，以致到今年12月8號所有的水產品都被暫停禁止進口，中國除了對台灣這麼多農漁產品採取不符國際規範、全部暫停進口，中國有對其他國家採取這麼多產品的禁令嗎？

陳吉仲指出，面對這樣情勢，當然要降低依賴這個不友善的單一市場，全部銷往新興市場或如日本、美國、東南亞等國家。