大陸以檢疫、禁藥、新冠肺炎等為由陸續禁止我國鳳梨、釋迦、蓮霧、石斑魚及白帶魚等銷陸，近日傳出我國多家業者因未完成註冊無法輸出食品至大陸，農委會主委陳吉仲接受「官我什麼事」專訪時指出，ECFA的早收清單，讓農漁產品倚賴單一市場，這樣的政策，是否真的是為了台灣農漁業部門的長期發展，這個可以打了一個很大的問號。

據統計，總統蔡英文在2016年上任，我國農產品外銷至大陸逐年增加，去年更達10.25億元，一直到今年因為多項水果遭禁止後才被美國及日本超過，但仍是農產品第三大出口地。

陳吉仲表示，近年大幅度的降低單一市場的倚賴，賣到中國的一個外銷已經減一半了，會大幅度的往其他的市場來走，有信心讓午仔魚的這個池邊價格跟石斑魚一樣，維持在漁民可以接受的這樣的一個水準，不受這件事情的影響。

農委會日前提及，要為遠洋漁業的魷魚及鰹魚找外銷加工地，陳吉仲則說，會在自己國內設置加工廠，只要調整外籍移工的比例，那其實未來會非常有競爭力，就不用讓漁民抓的魷魚，還要至大陸或是其他東南亞國家加工。

教育部及農委會日前提及要在本學期提供4次的班班吃石斑，但至今供應量未能滿足導致供應不穩定，挨批跳票，陳吉仲說，至少讓漁民的收入是增加，也讓所有3600多所學校的小朋友那都吃到石斑魚，未來有機會的時候，也會盡量的提供。

中廣董事長趙少康則說，有錢難道不賺嗎？陳吉仲說的「長期發展」是100年或1000年嗎？如果台灣立刻斷掉與大陸之間的貿易，那台灣會變成什麼樣子呢？生意人都知道要和氣生財，但民進黨政府卻一天到晚罵大陸又要賺對方的錢。