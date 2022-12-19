茶葉蛋漲價潮又來了？7-11、萊爾富目前未跟進 17:362022/12/19 中時 吳靜君 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 7-11外觀。(示意圖/shutterstock) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 全家茶葉蛋漲到每顆13元，另一超商龍頭7-ELEVEN則表示，目前無相關（漲價）規劃，目前還是維持每顆10元，並持續提供豐富多樣化餐食滿足消費者需求。 超商萊爾富則表示，目前雞蛋成本逐年上漲，內部亦會觀察蛋價趨勢並研議中。 《金融》跟進FED今年強升15碼？楊金龍這樣說 朱立倫暗示將跟進？許淑華：我不會請辭立委 日媒爆料 對大陸祭晶片禁令 日本擬跟進 #茶葉蛋 #漲價潮 #小七 #超商 #全家 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台積電赴美設廠 漢唐帆宣跟進、部分供應鏈觀望 11:042022/12/07 財經 G7澳洲跟進 設俄油價上限 04:102022/12/04 全球財經 綠7選將拒跟進 林錫耀反疑蔣請辭時機 04:102022/11/11 政治要聞 成本節節升 鼎泰豐再漲價 04:102022/11/16 財經要聞 民進黨推選罷法修法排黑 吳怡農：期待國民黨不噴口水、一起跟進 15:412022/12/06 政治 蔣萬安請辭許淑華不跟進 朱立倫：每個展現決心的方式不同 10:242022/11/12 政治 裕日車開第一槍 國產車掀漲價潮 04:102022/12/01 財經焦點 7綠委不跟進請辭 藍批雙標打奧步戰 04:102022/11/12 政治要聞 高麗菜每顆10元任採 老農嘆無奈 04:102022/12/05 地方新聞 港政務司長：會跟進搜索引擎出現錯誤國歌資訊情況 10:392022/11/25 兩岸 車廠漲價潮 中華車跟進喊漲 04:102022/12/08 產業特刊 歡迎跟進！鄭寶清提學童營養午餐免費、購屋自備款政府扛 20:372022/11/05 政治 北京馬拉松再度開跑 上海27日跟進 04:102022/11/07 產業財經 歐盟通過全球最低稅負 財部：最快2024年元旦跟進 13:222022/12/14 財經 飼料成本又拉高 蛋價漲定了 04:102022/11/04 財經要聞 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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