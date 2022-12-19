全家茶葉蛋漲到每顆13元，另一超商龍頭7-ELEVEN則表示，目前無相關（漲價）規劃，目前還是維持每顆10元，並持續提供豐富多樣化餐食滿足消費者需求。

超商萊爾富則表示，目前雞蛋成本逐年上漲，內部亦會觀察蛋價趨勢並研議中。