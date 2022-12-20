【誰來早餐】致敬徐巧芯，挑戰生吃湯圓、水餃，有驚人發現？dpp連敗，小英鐵衛將入主行政院？之吳怡農選情持續走鐘之羅智強、葉元之來了！

鳳梨酥等糕餅疑似遭食藥署以「包餡麵食」進行錯誤申請，導致許多糕餅業者被大陸禁止輸入。國民黨台北市議員徐巧芯昨（19）日實際測試，將鳳梨酥丟進水中烹煮，希望藉此理解食藥署的想法；新北市議員葉元之今日則與台北市前議員羅智強合體，挑戰將包餡麵食反過來當成糕點直接食用，讓羅當場笑到崩潰，大喊「我胃不好！」

葉元之、羅智強今日在網路節目《誰來早餐》直播，葉指出依食藥署長吳秀梅的最新講法，原本一開始沒有糕餅類可選，但他們覺得糕餅與包餡麵食相似，就這樣直接報出去，結果有些廠商等11月糕餅類出來後，自行申報就沒遇到問題，直接通過。

羅智強則表示，食藥署連填表格這種最簡單、最基本的事情都做不好，申請品項都搞錯，且錯誤一犯再犯就算了，至少應該認錯道歉，而不是被抓到還要硬拗，「我其實很好奇，那1450（海關HS編碼）是什麼？查一下，食藥署報1450好了，他們認不得1905就去認1450吧」。

因為周四就是冬至，葉元之為了延續徐巧芯的實驗精神，特別準備湯圓與水餃進行挑戰，但最後為了安全問題，兩人僅有吃一小口水餃皮。葉元之另外還吃了2顆湯圓，希望能夠「好事成雙」；羅智強則把湯圓挖開，只吃裡面的花生餡料，直言自己胃不好，沒辦法跟葉一樣進行挑戰，也提醒觀看直播的觀眾不要輕易嘗試。