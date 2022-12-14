繼今年6月，台灣石斑、白帶魚、竹筴魚等海產被禁止輸入中國大陸市場後，中國大陸海關總署在12月8日再以註冊資訊不完整為由，先是宣布暫停輸入魷魚、午仔魚、秋刀魚等800多件海產品；隔日再傳出酒類、飲料、糕餅等多項加工食品也遭禁止輸入，受影響產值估計超過60億。衛福部對此抨擊中國官方註冊程序不透明，農委會也批評中方是在設置貿易障礙。

不過根據中方的意思，此次禁止台灣產品進口的法源依據，是去年4月即通過的最新進口食品註冊管理規定，所以先不論中方通過的這項新規定，是否符合兩岸同在WTO之下的自由貿易原則、是否有故意阻擋台灣食品進口的疑慮，台灣政府在第一時間將所有問題導向是中國刻意打壓、一切都是政治操作的說法，就是在規避政府事前應該為民間業者把關兩岸貿易法源變動，並提前輔導或排除潛在障礙的責任。

就算照食藥署事後說的，對岸只提供書面審查、註冊方式不透明，政府事前曾為此向中方提出抗議，或是提醒民間業者注意規定變動後可能產生的風險嗎？中方的規定和作法不夠完善固然可以批評也應該提出異議，但台灣政府的作為也不是毫無疏漏。現在禁止輸陸已成事實，再一邊抨擊對岸、一邊號召國內民眾多多消費國產海鮮和食品，只會更讓民間業者和大眾看出政府的慢半拍和無能為力，以及民間業者果然只能靠自己找出路的無奈。

別忘了早在更早之前，農產品輸陸遇阻、農民蒙受巨額損失，農委會就曾說過要協助輔導業者減少對中國依賴，分散海外銷售市場。結果農產品的輔導成效未見，現在又有更多產業受到影響，業者最好還是自己提前做好規劃和準備。

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