苗栗縣大湖鄉草莓季已從12月起正式上市開賣，將有大批採菓遊客進出大湖。（謝明俊攝）

苗栗縣大湖鄉草莓季已從12月起正式上市開賣，大湖警分局已擬定相關交通疏導措施。（謝明俊攝）

苗栗縣大湖鄉草莓從本月初起正式上市開賣，每逢假日都會吸引大批來自各地的採果遊客進出大湖，轄區大湖警分局為了草莓熱季湧進的觀光人車潮流，將提早推出交通疏導方案，尤其是今年春節連假多達10天，依照過去經驗每天會有高達1萬多車次車流進出台3線及台72線等幹道，請民眾依照管制方案選擇最便捷的路線，讓大家能來大湖玩得開心。

長達5個月的大湖草莓季已經啟動，加上鄰近泰安鄉溫泉名聞遐邇，吸引大量旅客前來採果、泡湯、露營、過夜，導致大湖鄉、泰安鄉重要聯外道路台3線及台72線交通流量暴增，經統計歷年元旦連續假期高峰期間，旅客有7萬多人次、1萬餘輛車次進入大湖及泰安地區，目前的週末假日，平均也1萬人次、3500輛車次進出，人車流量將逐步增加。

轄區大湖警分局為避免台3線車流阻塞，在重要路口均派遣員警加強燈控，「以主幹道不塞，次支線緩進為原則」，運用號誌連鎖功能，機動調整台3線沿線路口北上號誌，以延長綠燈開放時間，有效疏導車流，另外運用巡邏警力於台3線南北雙向機動巡邏，嚴禁車輛占用車道違規停車造成交通阻塞。

疫情逐步解封，新的1年勢必吸引大量遊客出外踏青，大湖分局並擬定替代路線，避免進入市區車輛發生壅塞，相關規劃內容將張貼於大湖分局FACEBOOK粉絲專頁，屆時重要路口也會加派警力或協勤民力加強疏導。

警方經統計大湖地區可能塞車時段為假日15至17時，較易壅塞路段為大湖酒莊前及台3線與苗62線口，建議民眾可使用替代道路，進入本轄主要道路為台72線。為疏導車流，提供各位鄉親以下替代道路參考，由北南下到訪的民眾，可由國道1號頭份交流道沿台3線，由三灣往獅潭方向進出本轄。或由苗栗交流道經公館鄉由台6線進出。另南部的民眾，可由三義交流道，沿縣道140線、苗130線、苗52線進出。

民眾也可多利用警政APP及路況即時影像APP查詢路況，警方提醒，開車出門要遵守交通規則，並配合警察、協勤民力的指揮管制，旅客出發前可收聽路況廣播報導，妥善規劃出遊路線，避開交通尖峰時段，遵守管制措施，歡歡喜喜出門、平平安安回家。