新竹市首座社會住宅「中雅安居」即將在明年初動工，日前於基地附近社區舉辦施工前說明會，周遭民眾對於施工期間包括噪音、大型機具車輛進出等提出疑問，市府都發處表示，會中主要彙整居民意見，有賴施工單位和社區管委會協調、動態調整，盡量減少施工帶來的環境衝擊。

中雅安居位於經國路與延平路交叉口的，由國家住宅及都市更新中心與新竹市政府共同合作，總工程預算超過32億，採雙塔設計，每棟地下3層、地上21層，總戶數740逾戶，目前為非六都中已決標案件當中，戶數最多的社宅。

中雅安居面臨千坪凌雲公園，離台一線、公道三及東西向快速道路，僅10分鐘車程，鄰近學區包含民富國小、西門國小、清大附小、竹光國中、磐石高中等，周邊還有市立棒球場、竹光國民運動中心、虎林棒球場等。

中雅安居在8月初順利通過新竹市都市設計審議核定程序後，依法開工備查，即將在明年初左右動工，為蒐集附近住戶對於公共建設的意見、想法和建議，於鄰近基地的社區，舉辦施工前說明會。會中主要針對施工過程中，包括噪音、工程車輛出入、動線安全、路面清潔等問題進行討論，盼彙集民眾意見，再視是否有可調整之處。

附近居民擔心，未來施工或者地下室開挖過程，可能會發生鄰損事件，是否會有機制可以事先預防，或者發生後有無合適的處理方案。會中也討論到，營造廠商會先針對最靠近基地的棟別，逐戶拍攝照片並找結構技師事先評估，方便後續判斷房屋受損是否為施工造成。

此外，附近住戶也對於中雅安居的停車場出入口設計在凌雲街側表示意見，因凌雲街原本交通流量較小，但一旦增加停車場出入口後，恐怕會造成附近住戶出入動線不便，車流往來增加，也會造成學童行走上的危險。

市府都發處指出，中雅安居預計在2026年底完工，因施工期較長，且大型工程在施工時，通常會伴隨機具、車輛產生震動、噪音汙染等狀況，因此市府先前請住都中心，務必事先協調施工動線、時間，住都中心和營造廠商也透過非法定必需的事前說明會，與附近居民進行溝通。

針對會中提出的交通問題，都發處表示，依照法規，於道路外之基地建築工程，面積達1萬平方公尺以上都必須送交通維持計畫，加上基地緊鄰竹市主要幹道經國路，施工期間將影響周邊交通，而該案也根據相關程序送交計畫，並經各機關核定。

都發處表示，而在實務上，施工單位也必須派專人在路口指揮交通，時間上也必須和住戶協調，例如，大型機具避開上下班時間進出等。至於施工中噪音汙染等問題，尤其六日或夜間施工可能會打擾到住戶休息，則有賴施工單位和社區管委會協調、動態調整，盡量減少施工帶來的環境衝擊。