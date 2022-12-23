凱智綠能大聯盟二度攜手自建4.9MW併網型儲能新案場，今天在彰濱工業區舉行動土典禮，預計2023年8月執行台電併網作業。同時規畫2023年第1季投入100MW的大型光儲e-dReg案場，並期許成為台灣第一個完成100MW的團隊，搶攻綠能商機。

大聯盟團隊皆為業界大廠，機電整合工程由累積超過50年專業客製化技術經驗的華城(1519)負責，水冷系統MW級的PCS系統使用台達電(2308)的最新技術，智慧能源管理系統(EMS)由台塑集團-福能，加上儲盈科技鋰電鐵池模組與明昌國際工業儲能機櫃，可說在地儲能大聯盟。

今天參與動土的包括凱智綠能董事長李俊成，華城執行長許逸晟、華城新能源工程處處長王堯風、台達電PCS全球業務總監游蕙慈、泛台塑福能科技總經理楊鑑山、儲盈科技董事長李衍飛、儲盈科技董事李建興、宣冠儲盈科技董事吳偉榮、明昌國際工業創辦人張秋龍、信越投資股份有限公司董事長彭健豪、中國信託綜合證券投資銀行業務部部長曾珮琪、彰化縣政府代表等共同主持。

凱智綠能大聯盟正式投入ESG產業，將深耕光電能源事業、儲能事業以及ESG碳盤查事業，未來還有8個儲能案場準備動工。凱智預計在2023年第1季於二林中科建構新廠，除了原本設置的E-bike及電動摩托車，未來將投入鋰鐵儲能電池RACK與儲能貨櫃RACK的生產。從創能、儲能加上綠電行動載具，一起打造綠能低碳、永續循環的綠色智慧城市。

除此之外，協助中小企業進行碳盤查，順利完成減碳永續經營的目標，提供太陽能整合方案、綠能應用解決方案、綠色採購與再生能源憑證等方案協助企業快速導入，提供「一站式賦能整合方案」、「ESG賦能整合服務」，減少客戶的用電排碳。