林男因閃避警車自摔受傷。（警方提供）

北市萬華分局張姓員警，日前趕著到二殯處理1起死亡司法相驗，從警用停車格開出時未注意路況，69歲林姓阿伯騎機車右轉時嚇到緊急閃避，因天雨路滑摔車，造成左肩及胸部受傷，所幸送醫後暫無大礙，警方表示將釐清事故責任，進行後續的賠償事宜。

警方表示，龍山所張姓警員15日下午2時準備趕往第二殯儀館，處理1起司法相驗，他在萬華分局旁的警用停車格將車開出時，疑未注意來車動向，此時林剛好騎著機車，從桂林路右轉西園路過來。

林看到警車嚇得往左急閃，因當時天雨路滑，林男「犁田」摔車，因受傷在路中央呻吟，警方見狀後立刻將他送往台大治療，經包紮後已無大礙，交通分隊也到場製作交通事故登記聯單。

警方初步調查，張姓警員在出車時未注意路況，導致阿伯急閃受傷，不排除張員應負較多的肇事責任，因傷者體諒警方忙著執行公務，所以沒有提告，將待詳細的調查報告出爐後，進行後續的賠償。