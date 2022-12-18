正逢苗栗縣泰安溫泉、大湖草莓季，苗栗地區湧入大量遊客車潮。（苗栗縣警局提供／李京昇苗栗傳真）

寒流來襲的第1個假期，也正逢苗栗縣泰安溫泉、大湖草莓季，首個周末湧入大批遊客、車潮，苗栗警方估計這2天，有6萬車次、18萬人次遊客，全縣共動員200名警力維護交通。

苗栗縣警察局指出，17日啟動正式啟動草莓季交通疏導勤務，已動員5個分局、交通及保安警察隊約200名警力投入疏導工作，針對台72線與客屬大橋、台3線與台72線、台3線與台6線、國道1號頭屋及三義交流道等易壅塞路段，加強交通疏導作為。

縣警察局交通警察隊向公路總局調閱12月前2周車潮湧入資料，發現之前已湧入5萬多車次，考量寒流襲台，估周末再湧入前往泡湯及採草莓的遊客可達6萬車次、18萬人次，因此加強交通疏導工作。

苗栗警方提醒用路人使用替代道路，包括國道3號（南下、北上）匯出苑裡交流道接續行駛縣道140線 （西向），再左轉台3線（北上）；國道1號（南下）匯出苗栗交流道接續行駛台6線，左轉台72線，右轉台3線（南下）；國道1號（北上）轉國道4號匯出台3線交流道繼續北上，可避免車流。

苗栗縣警察局局長陳武康說，特別要求所屬分局，除全力投入交通疏導外，並強化轄內各重要聯絡道、快速公路及國道交流道周邊道路行車動線順暢，亦應掌握即時路況，同步通報警察廣播電臺等傳播媒體宣導用路人周知，同時呼籲鄉親朋友切勿酒後駕車，務必遵守相關法令，也預祝各位鄉親旅途愉快、平安順心。